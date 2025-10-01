IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

И АЕЦ "Чернобил" остана без ток

Тя е била ударена от руски обстрел

01.10.2025 | 23:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руски артилерийски обстрел прекъсна електрозахранването на защитното съоръжение, в което се намира част от Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи украинското министерство на енергетиката.

Обектът е частично разрушен при ядрената катастрофа през 1986 г., предаде bTV.

Свързани статии

„В резултат на електрически колебания, новото защитно укритие – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда – остана без захранване“, заявиха от министерството в Tелеграм.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Чернобил АЕЦ ток Русия Украйна атомна електроцентрала
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem