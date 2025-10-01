И АЕЦ "Чернобил" остана без ток

Руски артилерийски обстрел прекъсна електрозахранването на защитното съоръжение, в което се намира част от Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи украинското министерство на енергетиката.

Обектът е частично разрушен при ядрената катастрофа през 1986 г., предаде bTV.

„В резултат на електрически колебания, новото защитно укритие – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда – остана без захранване“, заявиха от министерството в Tелеграм.