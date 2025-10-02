Проф. Ганчев: България не е страната с най-тежко финансово положение в ЕС

Бюджет 2026 трябва да е готов до края на октомври. МВФ и Фискалният борд препоръчаха орязване на разходите и повишаване на данъците.

"Трудно е да кажем как ще завърши сегашният бюджет. Неяснота има дали военните разходи ще бъдат признати като разход, който няма да влиза в дефицита, дали ще има втори и трети транш по ПВУ. Това е приход, който намалява дефицита", каза икономистът проф. Ганчо Ганчев в студиото на "България сутрин".

По думите му около бюджета се водят чисто идеологически и политически спорове. Той не е съгласен с твърденията на опозицията, че страната ни върви към румънския сценарий.

"Това е увеличаване на държавните разходи, дефицит и увеличаване на данъците, за да се стабилизира бюджетът. Теоретически може да се допусне, но сме далеч от него. Не бива да са драматизира ситуацията", предупреди финансовият експерт.

В ефира на Bulgaria ON AIR той изтъкна, че България не е страната с най-тежко финансово положение в ЕС.

Също така Маастрихтските критерии не се изпълняват от всички страни.

"Не виждам какво би се променило с влизането ни в Еврозоната. Единственото което може да повлияе на инфлационния процес, е, че би могло да има по-разширено кредитиране. Не очаквам взрив в кредитирането, който да ускори инфлацията", прогнозира проф. Ганчев.

Той категорично заяви, че бюджетът в евро по нищо не се различава от този в лева.

"Променят се условията, при които може да бъде финансиран частният и държавният сектор, те са по-благоприятни, включително и от гледна точка на бюджетния дефицит. Ще бъде по-лесно финансирането на дефицита", каза икономистът.

Като лично наблюдение той сподели, че има необяснимо показване на цени в аптеки след решението за присъединяване на България в Еврозоната и посъветва внимателно да избираме откъде пазаруваме и да следим цените в различни магазини.

Гостът коментира препоръките на МВФ за замразяване на доходите и увеличаване на данъците.

"Дискутират се предварителни изводи на МВФ. Въпросът не е дали да повишим данъците, или не, а каква данъчна система да имаме - МВР предлага прогресивно подоходно облагане - каква трябва да бъде оптималната данъчна система", посочи събеседникът.

Проф. Ганчев препоръча да се използва експертизата на професионалисти като например Кристалина Георгиева за тази важна промяна, която трябва да се направи.

"България е сред първите страни по социално неравенство в ЕС, това не е дребен проблем. Освен данъчното облагане имаме проблем и с пенсионната система - дали трябва да има горна граница върху осигурителния доход, или не, ограничение върху максималната пенсия или не, какви да са пенсионните вноски", изброи вариантите експертът.

Ако вторият стълб бъде премахнат и вноските се прехвърлят към първия стълб, това ще позволи стабилизиране на пенсионната система без увеличаване на вноските.

Финансовият експерт е категоричен, че вдигането на ДДС ще удари най-силно хората с най-ниски доходи и ще има негативно отражение върху разпределението на доходите.

Във връзка с предстоящото обсъждане на бюджета проф. Ганчев посъветва да на се пипат парите за отбрана, но да се гледа какви са възможностите за съкращения в държавната администрация.