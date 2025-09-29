IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката

Разходите трябва да се свият, добави експертът

29.09.2025 | 10:25 ч. 12
БГНЕС

България върви в “ботушите" на румънците и не прави нищо по-различно от тях - те започнаха през 2018 г., а ние през 2021 година, заяви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

“Дали ще тръгнем по румънския сценарий, зависи от политическите решения”, добави пред Нова тв бившият зам.-министър на финансите.

"Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината. Държавната план сметка има два стълба. Единият е макроикономически, той балансира нещата. Другият е свързан със заплатите и какви услуги гражданите ще получат срещу данъците си”, добави Дацов.

По думите му анализите показват, че сме на ръба на прегряване на икономиката.

"Трябва да се влезе с поне с -2% дефицит, което означава 4% от БВП. Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда. За охлаждането трябва да се свият разходите и да намалее дефицита”, обясни Дацов.

