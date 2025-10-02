“Величие” твърди: България информира Русия на най-високо държавно ниво

“Започнаха да плашат населението с война. Това отново е познатият трик, който Борисов и Пеевски, заедно с някои хора от опозицията, които ги подкрепят, използват, за да отклонят въпроса от съществените теми, които са корупция, разграбване и унищожение на страната”, заяви лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов.

Депутатът е на мнение, че България във война не може да влезе. “Европейското разузнаване не е неинформирано и знае, че единствената партия, която поддържа ГЕРБ и Бойко Борисов да не бъдат овладени от ДПС, - както беше овладян ДПС от Доган, - това е “Възраждане". Те имат договор с “Единна Русия".

“Ако ние влизаме във война, от една страна, имаме 100% информираност на Русия за всичко, което се случва в НАТО и ЕС, от друга страна ние би трябвало да сме врагове и да изградим щит. Това нещо не може да стане. Всеки един човек знае, че България информира Русия на най-високо държавно ниво, защото там тече комуникация. България няма да влезе във война и това нещо се знае от Европа", категоричен е лидерът на “Величие”.

“ПАСЕ казва, че в България няма корупция, че ние сме преминали напред и сме станали правова държава и отговаряме на нормите. Как може, когато един председател на парламентарна група е подложен на ембарго от страна на други парламентарни групи от властта. Ние нямаме никакви законови правила и никаква работа на институциите. Много често няма и свобода на медиите", добави Михайлов.

По думите на депутата кворумът в НС днес е бил осигурен от “Да, България”. Мирчев добави, че това е партията, която помага на Борисов и Пеевски, за да могат да си извършат това заседание и да махнат службите от властта на Радев.

За службите от “Величие" ще гласуват против. „Те все повече се овладяват от Пеевски и Борисов", коментира Михайлов.

“Днес ние отново показахме как Делян Пеевски влезе за 1 минута и излезе. Тези хора се водят, че днес са на работа, това е всеки ден. Как може техният основен доход да идва от заплата, а те да не идват на работа. Народното събрание се използва от Пеевски и Борисов за партийни централи. Използва се целият държавен ресурс, за да могат тези хора да окупират България", завърши Михайлов.