Проходът Петрохан е затворен за движение

Второ денонощие в прохода Петрохан в Стара планина, който е най-късият път от областите Монтана и Видин към София, продължава да вали обилен сняг. Пет машини чистят шосето, като снощи проходът е бил затворен за движение в едната посока, а тази сутрин и в двете, заяви за БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов.

От вчера по шосето в прохода падат клони от дървета. Това се получава защото по дърветата още има зелени листа, а те задържат мокрия сняг и в един момент клоните се чупят от тежестта на снега.

Екипи на пътното управление, пожарната и лесничействата от района постоянно разчистват падналите по пътя клони, но заради продължаващия снеговалеж падат нови, посочи Хайтов. Той съобщи, че заради понижаването на температурите през нощта към момента по шосето има заледени участъци и това е допълнителна причина за затварянето му.

Към момента снежната покривка в прохода Петрохан е около 25-30 сантиметра, продължава да вали сняг.

Снеговалежът през нощта е прекъснал жици на електропреносната мрежа и няколко села, които се намират във високите части на общините Георги Дамяново и Чипровци, са останали без ток. На терен в момента работят екипи, които отстраняват авариите. В тези две общини през нощта дъждът е преминал в сняг и на много места по пътищата е имало паднали клони от дървета, които своевременно са отстранени.

В останалите селища на региона има ток и вода, достъпът да всички селища е нормален, пътищата са разчистени. Обстановката е динамична, ние я следим внимателно и правим каквото е възможно за осигуряване на нормални пътища и електрозахранване, заяви областният управител.