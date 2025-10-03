Откриха втора жертва на потопа в курорта "Елените"

Втора жертва на потопа в курорта “Елените” - властите потвърдиха за смъртта и на втори човек - багерист, който се издирваше, съобщава БНТ.

По-рано днес кметът на Свети Влас Иван Николов съобщи, че мъжът участвал в разчистването на пътя в курорта. При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.

По-рано днес стана ясно, че е загинал мъж, който работел в приземен етаж и не е разбрал за наводнението.

Обстановката остава бедствена.

Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителство и от одобрените общи устройствени планове на общините, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в курортното селище Елените.

Проверка за това как са издавани разрешителни за строеж на хотелите в курортните селища и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие е разпоредил и министърът на туризма Мирослав Боршош.