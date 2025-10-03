Областният управител на Бургас Владимир Крумов заяви пред журналисти във вилното селище Елените, че бедствието е невиждано досега в района на Несебър. По думите му, още във вторник са били получени указания от Министерския съвет и министър-председателя, които незабавно са били предадени на местните власти.

“Предупредили сме всички кметове на общини, кметове на кметства и кметски наместници да обиколят своите населени места, да видят дали са изчистени речните корита, дали има струпвания на сметища. Ако има хора, които живеят на приземните етажи, да бъдат предупредени да се изнесат нависоко и да нощуват там”, уточни Крумов.

Областният управител добави, че днес сутринта е била задействана системата BG-Alert първо на територията на община Царево, а след това и няколко пъти в община Несебър.

“За съжаление бедствието е много голямо, невиждано досега на тази територия. Имаме спомен – преди две години на територията на община Царево беше същото. За кратко време падна изключително много дъжд, който предизвика над два метра вълна, която отне живота на няколко души”, добави областният управител.

Крумов изказа благодарности към пожарната, военните, МВР, жандармерията и на Общината, защото са реагирали адекватно и бързо.

“Изказвам съболезнования на близките на загиналите. За съжаление имаме трима човека, на които водата отне живота, каза Крумов.

Той допълни, че ще бъде назначена проверка във връзка с постъпила информация за евентуално застрояване в дерета. "Всички оперативни мерки ще бъдат извършени. Медиите ще бъдат уведомени", подчерта той.