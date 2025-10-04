IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Терзиев за кризата с боклука: Ще се справим, помислили сме предварително

Кметът на столицата очаква кризата да продължи с месеци

04.10.2025 | 08:50 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

От утре 5 октомври до 19 октомври или до второ нареждане СО въвежда кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" заради изтеклите договори с фирми, извозващи боклука. 

Въпреки ситуацията кметът на София Васил Терзиев увери, че тези райони няма да останат без почистване, а боклукът ще се извозва с камиони на Завода за преработка на отпадъците, познат като СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъците. 

"Като всяка друга криза - ще се справим, защото ние сме мислили предварително. Имаме различни планове, но ще трябва заедно с гражданите да се справим, тъй като и от тях ще се очаква съдействие - да изхвърлят разделно, където могат, да следват инструкциите за това къде какви контейнери има, да не хвърлят едрогабаритни отпадъци”, каза пред БНР кметът на София.

Свързани статии

Терзиев е категоричен, че няма ситуация, в която да приеме цена от 400 лева на тон за сметоизвозване.

"Гражданите ще го усетят по това, че няма да минават камионите за боклук 3 пъти дневно да почистват”, добави столичният кмет и добави, че очаква проблемите да продължат с месеци.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СО Васил Терзиев кризисна ситуация боклук Люлин Красно село сметосъбиране разделно хвърляне
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem