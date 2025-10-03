Студ и боклук в София: Кризата с “Топлофикация” е резултат от неправилно управление

Две са основните кризи, с които трябва да се справя столицата с наближаването на зимата - студ и боклук. От днес започна спиране на парното и топлата вода в квартал “Дружба 2”, а шефът на "Топлофикация" Петър Петров беше изслушан на извънредно заседание на Столичния общински съвет. Дружеството има над 2 млрд. лв. дългове.

По думите на председателят на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров вината е на дългогодишното неправилно управление на дружеството. “ГЕРБ го ръководи от 2005 г. и допусна през тези години "Топлофикация" да бъде постоянно губеща", коментира в в "Денят ON AIR" Димитров.

Той недоумява защо са предплатени 200 млн. лв. за ремонти, които не е ясно кога ще станат, вместо парите да бъдат изплатени към "Булгаргаз", за да не се трупат лихви. "Предишното ръководство е пуснало поръчката за тръби, които не е ясно кога ще дойдат. Да ги има, защото щели да поскъпнат", даде пример общинският съветник.

Бойко Димитров подчерта, че държавата никога не е отписвала задълженията на "Топлофикация София".

"В същото време се трупат огромни лихви. Голяма част не са главница. Постоянно има просрочени задължения, по които се плаща 12-15% лихва", посочи общинският съветник пред Bulgaria ON AIR.

По думите му интерес към "Топлофикация София" от концесионери на теория има, но реално заради дълговете трябва да се инвестират милиарди.

Кризата с боклука

Другата криза, с която трябва да се справя СО, е тази с боклука - стана ясно, че кризата е заради договори със сметосъбирането някои столични квартали. Екипът на кмета обеща да се справи със ситуацията.

"Бяха обявени обществени поръчки с по-стриктни изисквания. В крайна сметка имаше и чуждестранни участници, за една от позициите турска фирма е предложила 179 лв. на тон без ДДС. Офертите на българските е от 320 до 380 лв.", даде пример Димитров.

Общинският съветник изтъкна, че сегашната фирма, която обслужва кв. "Люлин" и кв. "Красно село" е изпълнявала досега за 120 лв., а новата оферта е за тройно повече.

"Колкото и да има инфлация, за една и съща дейност няма как от 120 лв. разходите да са скочили на 380 лв. Очевидно има участници, които са се договорили и искат да извиват ръцете на кмета. Не може София да бъде изнудвана и да отиват едни пари в нечии джобове", коментира общинският съветник от ПП-ДБ.

