ПП: Наводненията са резултат от неспазване на правила

“Вече на всекиго е ясно, че наводненията, които видяхме през 2023 година, както и това, което се случи вчера и онзи ден, са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи”, заяви бившият премиер Николай Денков пред журналисти.

По думите му резултатът от неспазването на правилата не е абстрактен, не е само корупция и изчезнали пари. “Резултатът е загинали хора”, категоричен е Денков.

Той направи аналогия със строежа на пътища, като посочи, че когато това се прави некачествено и с некачествена настилка, резултатът отново са човешки жертви. “И трябва да си отворим очите най-сетне и да разберем, че докато продължава това хора ще загиват, а тези, от които зависи, ще се правят на луди и ще затварят другите, които казват истината. Ние ще казваме истината, ако ще и да ни затварят”, добави Денков.

Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че през 2023 г. са отпуснати средства за почистване на корита, но две години по-късно отново се случват наводнения. “Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той трябва да се реши правилно, а за това е нужно да работят всички институции”, посочи Василев.