Василев: Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства

Лидерът на “Продължаваме промяна” Асен Василев заяви, че Борислав Сарафов се разпорежда незаконна с държавни средства и трябва да бъде задържан.

“Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на "една Пламенка", че може би нещо щели да направят в бъдеще неопределено време. Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци”, коментира Василев.

Лидерът на ПП добави, че това е престъпление по служба и злоупотреба с власт. “Така че, ако се спазва същият аршин, трябва да го задържат докато тече разследване, както са направили с кмета на Варна Коцев”, добави Василев.

“В момента виждаме, че мафията се е окопала. Има опит за съпротива на нормалните граждани и останалите нормални институции в държавата. Хубавото на това е, че всичките капии на мафията се видяха”, каза още Василев.

Според Асен Василев е станало известно, че показанията на бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов са били дадени под натиск и той е бил заплашван.

“Хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, се подиграват с човешките съдби, посочи още Василев.

Изключително важна е тази битка, която се води за бъдещето на България. Дали ще бъде нормална, богата държава с правила, или ще продължава да бъде бедна държава, която се управлява с телефонни обаждания. Тя минава и през това младите хора също да се борят за правата, които те имат. В тази посока също така призовавам всички български граждани да подкрепим младите лекари във вторник на техния протест за справедливо заплащане на всички хора в здравеопазването”, коментира Василев.