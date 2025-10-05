IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пострадалата жена на ралито във Варна е в много тежко състояние

Медиците се борят за живота й в шокова зала

05.10.2025 | 15:50 ч. Обновена: 05.10.2025 | 15:52 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пострадалата млада жена при инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" е настанена при нас и е в много тежко състояние, съобщи д-р Юлиян Начев от шокова зала на спешно приемно отделение на болницата "Св. Анна" във Варна.

Той допълни, че тя е в реанимацията, а колегите му се борят в момента за живота ѝ. 

В болницата има пациенти със счупени долни крайници. Те най-вероятно ще бъдат приети в ортопедия, но няма непосредствена заплаха за живота им, посочи лекарят.

Други двама души са освободени за домашно лечение без сериозни наранявания.

