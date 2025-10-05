Пострадалата жена на ралито във Варна е в много тежко състояние

Пострадалата млада жена при инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" е настанена при нас и е в много тежко състояние, съобщи д-р Юлиян Начев от шокова зала на спешно приемно отделение на болницата "Св. Анна" във Варна.

Той допълни, че тя е в реанимацията, а колегите му се борят в момента за живота ѝ.

В болницата има пациенти със счупени долни крайници. Те най-вероятно ще бъдат приети в ортопедия, но няма непосредствена заплаха за живота им, посочи лекарят.

Други двама души са освободени за домашно лечение без сериозни наранявания.