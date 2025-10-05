Експерт от БАН за трагедията в Елените: Комбинация от алчност и глупост

Днес Елените осъмна с нова вълна от доброволци, които се включиха в разчистването на щетите. На фона на това хората се притесняват за здравето си, а местните власти обявиха, че от утре на обед ограничават изцяло достъпа по курортното селище, а достъпът до него ще бъде контролиран от полиция.

Сутринта в Елените започна с малко оптимизъм, след идването нови доброволци. Те разчистваха калта и пораженията от наводнените вили в курорта

"Цялата вила беше задръстена в кал", каза доброволецът Ранко Михайлов.

Освен пораженията по къщите обаче хората се притесняват за здравето си след водното бедствие. "Могат да възникнат предпоставки за заболявания, епидемии. Нашата цел е да предпазим хората и от това", добави Михайлов.

Екипи на РИОСВ и Басейнова дирекция започват проверки на екологичната обстановка в района, а полицейското присъствие в района е засилено.

"Многократно повече дежурни екипи на територията на областта", посочи областният управител на Бургас Владимир Крумов на фона на информацията, че мародери са били заловени да влизат и да тършуват по имотите на хората.

"Две лица, криминално проявени, в тях имаше голяма сума пари - 4500 евро", съобщи директорът на ОДМВР - Бургас ст. комисар Владислав Маринов.

Бедствието повдигна много въпроси, свързани със строителството и поддръжката на водните съоръжения. Оказва се, че дерето, в което се е изляла водата от дъжда, не е могло да поеме голямото количество вода.

"Вдигнала се е приливна вълна, която бързо се е трансформирала в поток, което значи че всички отломки биват завлечени от водата", обясни Стелиян Димитров от БАН. По думите му основната причина за бедствието е комбинация от алчност и глупост.

Достъпът до Елените остава ограничен. Питейната вода и електрозахранването в района все още не са възстановени.