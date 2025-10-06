София намирисва: Над 300 хиляди столичани засегнати от кризата с боклука СНИМКИ

БГНЕС 1 / 7 / 7

Кризата с боклука засегна над 300 хиляди столичани. До проблема се стигна след като договорът със сегашната фирма изтече, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена.

От Столична община задействаха аварийно събиране на боклука, което е в сила от 5 до 19 октомври, с лек намек, че може да се удължи до второ нареждане. От СО добавят, че аварийното извозване на отпадъците върви по план.

“Всички сиви контейнери са поставени на местата им. Знам, че това е нещо ново за гражданите, но апелирам по възможност гражданите да се възползват от тях. Напомням, че не трябва да се изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци. Ако наистина няма как, ги призовавам да го направят в съседен район, където сметосъбирането не е нарушено“, обясни пред bTV Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията в СО.

Точките, на които могат да се събират боклуците в “Красно село” са три, а в “Люлин” са осем. От общината добавят, че се работи за увеличаване на местата, където могат да се изхвърлят отпадъци. Те помолиха гражданите да събират разделно и да изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата.

“На терен ще има и групи доброволци, които ще помагат с осведомяването на гражданите в района. Забелязахме, че търговците злоупотребяват и си оставят отпадъците на нерегламентирани места и ще се стараем да ги уведомяваме и предупреждаваме да не го правят“, допълни Бобчева.

“Във вчерашния ден сме обработили около 15% от всички контейнери, като говорим само за битовия отпадък. Кофите бяха с връх, около кофите не се чисти, тоест, остават боклуци“, добави пред bTV Цвета Николаева, кмет на “Красно село”.

Георги Тодоров, кметът на “Люлин” добави, че положението там е аналогично. “Той е най-големият столичен район и обслужването на кофите не е адекватно и не е на ниво. Вчера до късно вечерта не бяха разположени всички контейнери, тази сутрин ме увериха от Столична община, че са разположени и в момента служители на районната администрация проверяват дали това е така“, заяви Тодоров.

Кметовете призоваха да не се оставят боклуци извън контейнерите, тъй като те няма да бъдат събирани – трябва да бъдат вътре, за да се извозят. Както и да не се изхвърлят строителни отпадъци – които и по принцип не трябва да бъдат изхвърляни в тези кофи.

“Хората добре да опаковат своите отпадъци в съответните торби или чували, така че да не се разпиляват, когато има влошаване на метеорологичните условия – дъжд, вятър, и да ги оставят до кофата – но само щом е пълна и няма място вътре“, посъветва кметът на “Люлин”.

Жилищните сгради генерират потребителски боклук, но в двата столични района има и сгради на различни институции – като в „Красно село“ се намира най-голямата спешна болница – “Пирогов“. Цвета Николаева уточни, че болницата има договори с отделни фирми за извозване на боклука ѝ, но около и пред болницата има няколко контейнера – които прогресивно се пълнят.