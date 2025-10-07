Джартов: 58 сигнала за произшествие е имало за денонощие

"За това денонощие имаме 58 сигнала за произшествия. От тях 24 са за метеорологични условия, като 23 са за паднали дървета и клони, един е за отводняване", каза гл. комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), на брифинг пред медиите след заседание на Оперативния щаб към МВР във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната.

Джартов добави, че има неофициална информация за залети територии в село Лозенец и ваканционен комплекс Нестинарка, но там водите са се оттекли. "По-рано от Община Царево съобщиха за локални наводнения в ниските части на село Лозенец", добави главният комисар и поясни, че в Лозенец има един хотелски комплекс, чиито открити пространства са залети с вода, и ще започнат действия по отводняване, след като бъде установен притокът.

“Няма опасност за гражданите”, заяви Джартов.

Главният комисар добави, че до момента 39 наводнени места са без възстановено електрозахранване. Джартов припомни, че сутринта те са били 51.

Няма усложняване на обстановката, подчерта експертът и добави, че няма концентрация на отделни произшествия на територията на конкретни населени места. Той уточни също, че няма критични точки и не се е налагала евакуация.