Джартов увери: През нощта ще патрулираме в районите с обявен червен код

Към настоящият момент оперативната обстановка е сравнително спокойна. Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПЗН. От тях 8 са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти. Няма усложняване на оперативната обстановка. Това заяви главен комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" пред журналисти.

Нашите екипи продължават работят по отстраняването на отломките от наводнението в Елените, уточни той.

"Нашите екипи са мобилизирани, имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще патрулираме в районите, в които е обявен червен код. Да може своевременно да постъпва информация при нас къде има проблеми и да се реагира", поясни Джартов.

По думите му обстановката в Трънско постепенно се нормализира. "Имаме 51 населени места без електрозахранване. Всички паднали дървета, които възпрепятстваха движението към община Трън, са премахнати, има достъп до всички населени места. Възстановено и водоснабдяването за град Трън", допълни още той.

От днес е ограничено и забранено движението на граждани в Елените. обезпечен е целият район с екипи на жандармерия и полиция. Това ще остане до сряда, когато ще заседава кризисния щаб, за да се вземе решение относно отпускане на мерките, заяви директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.