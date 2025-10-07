Митов: Общината допусна София да потъне в боклук

Вътрешният министър Даниел Митов използва Facebook страницата си, за да направи коментар по темата за кризата с боклука на столицата.

По думите на Митов общината е тази, която е допуснала София да потъне в боклук.

"Когато местната власт в София изпусне контрола, първият ѝ инстинкт е да търси виновни извън себе си. Точно това наблюдаваме и днес – след като общината допусна градът да потъне в боклук, пропагандната машина на ПП-ДБ се зае с познатия сценарий: да прехвърля отговорност. Вместо да обясни защо “Люлин“ и “Красно село“ са в криза, общината започна да обвинява жителите им, че нарочно трупат отпадъци, за да „дискредитират“ управлението", посочва Митов.

По думите му МВР е било въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли. По думите на Митов това е опит да се измести вниманието от реалния проблем – липсата на управленска отговорност и план.

“МВР не е ангажирано с дейности по сметопочистването и поддържането на чистотата в столицата. Основната мисия на министерството е опазване на обществения ред, защита на правата на гражданите и противодействие на престъпността”, вътрешният министър.

Митов добави, че организацията на сметоизвозването е изцяло отговорност на Столична община и на избраните от нея фирми. Контролът върху изпълнението на тази дейност е в правомощията на Столичния инспекторат, който е структура на пряко подчинение на кмета на София.

Министърът допълва, че "от началото на кризата до момента" в Столичната дирекция на вътрешните работи не са постъпвали сигнали от Столичния инспекторат или от Столична община за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци или други действия, които да имат характер на престъпление.