В КАДЪР Контейнерите за боклук в Люлин се препълниха

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Контейнерите за боклук в столичния квартал "Люлин" преливат, след като извозването на отпадъците в квартала спря. Това показват кадри на фоторепортера на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Столичната община вече търси спешни решения, за да върне чистенето към "нормален режим". Това обяви зам.-кметът по екологични въпроси Надежда Бобчева на брифинг в Столичния общински съвет.

По думите ѝ, целта е почистването в проблемните райони "Люлин" и "Красно село" да тръгне както трябва, а възлагането на задачата може да стане чрез инхаус процедура към общинското дружество „Софекострой“.

"Ще направим оценка на нужните средства и ще ги опишем в доклада. Вече сме говорили с Елин Пелин, Ботевград и Панагюрище – очакваме пет камиона и персонал", поясни Бобчева.

Тя увери, че общината работи денонощно, за да спре кризата да се разпространи и в други квартали.