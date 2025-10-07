IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В КАДЪР Контейнерите за боклук в Люлин се препълниха

07.10.2025 | 16:30 ч. 64

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Контейнерите за боклук в столичния квартал "Люлин" преливат, след като извозването на отпадъците в квартала спря. Това показват кадри на фоторепортера на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев. 

Столичната община вече търси спешни решения, за да върне чистенето към "нормален режим". Това обяви зам.-кметът по екологични въпроси Надежда Бобчева на брифинг в Столичния общински съвет.

По думите ѝ, целта е почистването в проблемните райони "Люлин" и "Красно село" да тръгне както трябва, а възлагането на задачата може да стане чрез инхаус процедура към общинското дружество „Софекострой“.

"Ще направим оценка на нужните средства и ще ги опишем в доклада. Вече сме говорили с Елин Пелин, Ботевград и Панагюрище – очакваме пет камиона и персонал", поясни Бобчева.

Тя увери, че общината работи денонощно, за да спре кризата да се разпространи и в други квартали.

боклук Люлин София криза
