От ПП-ДБ искат официално изявление от Борисов за статията в WSJ

Депутатите ПП-ДБ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев настояха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да направи официално изявление по повод статията в Wall Street Journal.

"Бойко Борисов също се е поразсеял, разказа пред един бивш политик и журналист за неговата версия по отношение на срещата с Доналд Тръмп - младши - една среща, за която никой в Щатите не знаеше”, заявиха в един глас Мирчев и Божанов.

От ПП-ДБ добавят, че срещата не е била оповестена по никакъв начин от офиса на Тръмп-младши и е била добре прикрита.

"Дали е било обяд, дали е било разговор зад някоя врата за 5 минутки трябва господин Борисов да отговори, но той не трябва да отговори на този въпрос пред журналист, който му е носил цветя 2009 година в къщата. Трябва да отговори пред The Wall Street Journal, защото, когато говориш пред The Wall Street Journal е много по-трудно да лъжеш. Когато говориш на дувара на един журналист, който ти е носил цветя, е много по-лесно да излъжеш. Затова призоваваме господин Борисов да излезе и да каже истината”, се казва още в позицията на ПП-ДБ.

По думите на Божанов и Мирчев когато български политик с огромно влияние, каквото има Борисов, излезе и започне да предлага активи на българската държава, рафинерията ни в Лукойл, плюс част от българската газопреносна система, за да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски, това е национален проблем.