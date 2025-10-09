Терзиев предложи официално: София да е домакин на европейското по волейбол

"Поканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът".

Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

"Емоциите от онзи вълшебен следобед на площад „Св. Александър Невски“ – когато заедно посрещнахме нашите сребърни момчета – още не са стихнали. Видяхме хиляди усмихнати лица, деца, които мечтаят един ден и те да играят за България, хора, които просто се радват на успеха ни. Това е силата на спорта – да обединява, да вдъхновява, да ни напомня, че заедно можем всичко", допълва столичният кмет.

"Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!", посочва Терзиев.

"Европейското първенство през 2026 г. ще бъде още една възможност София да покаже най-доброто от себе си – точно в дните около Деня на Съединението, Деня на Независимостта и Деня на София. Ще бъде време, в което целият град ще живее с енергията на волейбола, на общността и на гордостта да сме домакини на нещо голямо", смята Терзиев.

Той допълни, че през последните две години Столична община е подкрепила българския волейбол с над 600 000 лв. – за отбори, турнири и развитието на млади таланти.

Васил Терзиев изразява надежда съветниците в Столичния общински съвет да застанат зад тази кауза. Заедно ще продължим да показваме, че София е град, който вярва в спорта, подкрепя своите шампиони и умее да мечтае с тях, пише още в поста си Терзиев.

Както е известно, следващата година ще се проведе Европейско първенство по волейбол, на което един от домакините ще бъде България, заедно с още 3 страни. Мачовете на този етап в нашата страна е предвидено да са във Варна.