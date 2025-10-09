Александър Морфов е бил уволнен незаконно от Народния театър

Уволнението на Александър Морфов като главен режисьор на Народния театър “Иван Вазов” е незаконно, реши Софийският градски съд. Директорът Васил Василев неправомерно е посочил като мотив да го освободи заради неявяването на Морфов на работа 3 дни. Позицията му на режисьор е основно с художествено-творчески функции, а с тях е натоварен персонал с ненормирано работно време и не може да се търси отговорност за отсъствието му, твърдят магистратите.

Съдът не се съгласява и с това, че режисьорът е уронил доброто име на работодателя си в интервю, когато заяви, че “Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов”, като приема, че с думите си в случая е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. Магистратите смятат, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно, съобщи правният сайт “Лекс”.

Мофров беше освободен от длъжността си през 2023 г., след като в театъра възникна напрежение, заради назначаването в края на 2022 г. на бившия пиар на ДПС Велислава Кръстева за завеждащ “Връзки с обществеността”. В знак на протест срещу това Александър Морфов надраска вратата на кабинета є думите “ДПС” и “Изчезвай”, а след това изписа “Официален офис на ДПС” и на вратата на кабинета на директора Васил Василев. Решението на СГС не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.