UFC отстрани Конър Макгрегър за 18 месеца

Конър Макгрегър прие 18-месечно наказание за нарушаване на антидопинговата политика на UFC, съобщиха от организацията.

Според Combat Sports Anti-Doping (CSAD), ирландецът е пропуснал три опита за вземане на биологични проби в рамките на 12 месеца през 2024 година.

Политиката на UFC изисква от атлетите винаги да предоставят точна информация за местонахождението си, така че да могат да бъдат откривани и подлагани на проверки без предварително предупреждение.

Макгрегър, който не се е състезавал професионално от юли 2021 г., когато счупи крака си в мача с Дъстин Порие, е пропуснал тестове на 13 юни, 19 септември и 20 септември 2024 година.

От CSAD съобщиха, че наказанието му е било намалено от 24 на 18 месеца в знак на признание за съдействието му по време на разследването и предвид обстоятелствата около травмата му.

В изявление, публикувано на сайта на UFC, се казва, че Макгрегър „поел отговорност и предоставил подробна информация, която CSAD е преценила като съществена за изясняването на пропуснатите тестове“.

Наказанието му започва да тече от 20 септември 2024 г. — датата на третия му пропуск — и ще приключи на 20 март 2026 г., четири месеца преди боецът да навърши 38 години.

Наскоро Макгрегър обяви, че е подписал договор за участие в гала вечерта "UFC White House" на 14 юни 2026 г. — в деня, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп ще празнува 80-ия си рожден ден.

В събота обаче президентът на UFC Дейна Уайт отрече тези твърдения: „Ясно заявих, че Конър иска да се бие на тази карта и че виждате колко е мотивиран да го направи, но нищо не е финализирано. В момента не се водят преговори с Белия дом.“

В понеделник Макгрегър написа в социалните мрежи, че си взема почивка от платформите.

Междувременно, през ноември 2024 г. съдът в Дъблин го осъди да плати 206 000 паунда обезщетение плюс разноски на Никита Ханд, която го обвини в изнасилване през 2018 г. в хотел в ирландската столица. През август тази година Ханд обяви, че възнамерява да съди Макгрегър и още двама души за щети, твърдейки, че са участвали в злонамерено злоупотребяване със съдебния процес.

Миналия месец Макгрегър също потвърди, че вече няма намерение да се кандидатира на предстоящите президентски избори в Ирландия, пише ВВС.