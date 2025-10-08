Украйна отвръща на удара със собствените си оръжия в Студената война

За първи път от близо четири години война Украйна възнамерява да отвърне на удара срещу Студената война, която Кремъл е започнал за четвърта поредна зима. Първоначалната идея е дошла от вече опозорения (и почти забравен) генерал Сергей Суровикин през есента на 2022 г., първата година от войната, пише El Mundo.

Каква е целта на тази стратегия, вече използвана от руснаците при бомбардировките им в Сирия? Планът на Суровикин се е стремял да превърне електричеството, отоплението и транспорта в "центрове на тежестта", за да наложи стратегически разходи, тоест да наруши живота и морала на цивилното население: да удари електрическата и отоплителната мрежа посред студения сезон, за да направи градовете негодни за живеене и да подкопае социалната подкрепа за войната.

Освен това те са възнамерявали да притиснат Киев към слаби преговори, да пренасочат украинската противовъздушна отбрана към големите градове (и по този начин да оставят фронта неохраняем) и да създадат миграционен натиск върху Европа, като създадат потоци от разселени хора, особено възрастни хора, жени и деца.

Но с въображение, усилия и устойчивост, невероятна за врага ѝ, Украйна издържа всяка от трите предишни зими, понякога страдайки от прекъсвания на електрозахранването с продължителност няколко дни и принуждавайки се да се адаптира към почасово отопление, което се разпространява през кварталите. Освен това разстоянието от Москва до Киев е същото като от Киев до Москва.

Тази зима, за първи път от началото на инвазията, Украйна реши да отвърне на удара на Москва, като въвлече руския народ в решенията на своите лидери. През последната седмица Киев вече успешно атакува две топлоелектрически централи в Белгород и Брянск, две области, граничещи с Украйна, и още една в окупираната от Русия Запорожие, в огледални атаки на тези, извършени от Кремъл срещу топлоелектрически централи в Суми, Харков и Донецк.

"Руснаците не разбират цената на всички тези прекъсвания на тока, на всички трудности, които украинският народ изпитва и понася по време на тази война. И това дори не е въпрос на морал, който им липсва, а на физическо възприятие. Украйна не убива цивилни. Но те трябва да разберат цената, която това носи", каза президентът Володимир Зеленски миналия понеделник. Манталитетът зад тази мярка, отразен във фраза, повтаряна от мнозина в Киев тези дни, е "за всеки украинец, на когото е студено, ще бъде студен руснак".

Защо Украйна може да направи това сега? Киев разви оръжейна индустрия за рекордно кратко време, което му позволи да изстрелва свои собствени дронове и ракети срещу Русия, в допълнение към възможностите, предоставени от съюзниците му, като например пусковите установки Himars и ракетите Storm Shadow, с обхват от 250 километра. Само вчера украински дрон с голям обсег измина 2100 километра, преди да се разбие в складове за гориво. Тази есен Украйна вече представи два модела свои собствени ракети: Flamingo, чийто обхват и възможности тепърва ще се видят, и подобрена версия на своя Neptune.

Както Украйна, така и Русия използват обществена централизирана отоплителна система, наследена от бившия СССР. Това означава, че ако снаряд успешно уцели когенерационната топлоелектрическа централа, която произвежда електричество и топлина от газ, дизел или въглища, той може да остави цял град в студената зима и в пълен мрак. Който и да го направи, това е цивилна цел и представлява военно престъпление.

В същия дух е и искането на Киев към Вашингтон да му продаде (чрез европейските си съюзници) мощните ракети Томахоук, способни да достигнат обхват над 2000 километра. Тръмп заяви миналия понеделник, че е „взел решение“ за доставката на това оръжие, но че трябва да знае, преди да го изпрати, за какви цели Киев иска тези ракети. Източници, близки до Белия дом, обясниха, че намерението на президента е да ги достави, но само в много малко копия и като лост, за да накара Владимир Путин да се съгласи да седне и да преговаря честно със Зеленски. Ако такива преговори не се проведат поради отказа на Кремъл, тогава доставките ще бъдат по-големи.

Кремъл заяви вчера, че очаква „по-ясни“ изявления относно евентуалната доставка на тези ракети. Той добави, че руският президент Владимир Путин вече е посочил преди няколко дни, че евентуалната доставка на „Томахоуки“ на Украйна би ескалирала отношенията между Москва и Вашингтон.