Корпорация КУБ се готви да заведе дела след вълна от фалшиви публикации

Международната строително-инвестиционна корпорация КУБ заявява готовност да защити своята репутация в съда на фона на вълна от идентични публикации с недостоверни твърдения в медиите и призовава българските издания да не разпространяват непроверена и вредоносна информация. За това се съобщава на сайта на корпорацията.

От КУБ подчертават, че компанията е изпратила писма до редакциите на български сайтове, които едновременно публикуваха материали с неверни твърдения, с призив те да бъдат премахнати или придружени от позицията на КУБ – но към момента нито една редакция не е реагирала.

„Към момента не сме получили никаква реакция. В тази връзка корпорация КУБ подготвя официални съдебни искове, тъй като става дума не само за журналистическа небрежност, а и за платена информационна атака. В правова европейска държава подобна ситуация е недопустима“, коментират от КУБ.

Компанията подчертава, че отговорното разпространение на информация предполага проверка на фактите, ясно разграничаване на мнения и фактически твърдения, както и предоставяне право на коментар при необходимост. Пренебрегването на тези правила противоречи на чл. 8 и 10(2) от Европейската конвенция за правата на човека, чл. 39 от Конституцията на България, разпоредби от Наказателния кодекс и Закона за електронните медии (имплементиращ Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808), както и на професионалните стандарти на Мюнхенската харта и Глобалната харта за етика на журналистите.

Въпреки че след направените опити за контакт с редакциите не се появиха нови негативни публикации в български сайтове, КУБ отчита опити за разпространение на сходно съдържание в платформи на други държави. В тази връзка ръководството заявява готовност да защитава търговската си репутация не само пред българските съдилища, но и пред международни юрисдикции.

„Настоятелно молим българските журналисти да се въздържат от разпространение или тиражиране на публикации, които без основание, без доказателства и с явен недобросъвестен умисъл уронват честта и търговската репутация на законосъобразен бизнес… При въпроси и уточнения се обръщайте директно към КУБ – така ще можете обективно да оцените ситуацията и да демонстрирате своя професионализъм“, се казва в съобщението на компанията.