Николай Попов: За първи път, откакто загубих Сияна, се почувствах истински щастлив

Когато сме заедно – чудесата стават реалност. Това написа във фейсбук бащата на 12-годишната Сияна – Николай Попов. Той разказа за събраната сума пари, нужна на едно дете, за да оцелее.
"Точно седем минути след като публикувах поста за кампанията на малката Елиза, получих съобщение с платежно нареждане за 45 000 лв.
Човекът поиска и контакт с мен, за да преведе цялата сума, която не достигаше за операцията на Елиза.
На следващия ден по сметките на кампанията постъпиха още 98 000 лв. – от същия дарител.
Само ще кажа, че той е млад и успял българин с огромно сърце. Благодаря му от сърце!
Благодарение на него, на фондация „Павел Андреев", на част от средствата от застраховката на Сияна и на стотиците дарения, които постъпиха след публикацията ми, цялата сума от 157 950 евро за операцията на Елиза вече е събрана. За часове!
За първи път, откакто загубих Сияна, се почувствах истински щастлив.
Ако тя беше тук, щеше да бъде още по-развълнувана и горда.
Елиза е родена точно на датата, на която Сияна си отиде – 31.03.2025 г.
Оцеля след множество операции, направени от невероятните лекари в „Пирогов".
Това е силата на живота – той винаги тържествува над злото и смъртта.
Сигурен съм, че след финалната операция в чужбина бебето Елиза ще расте като здраво, красиво и умно дете.
Елиза ви изпраща една прекрасна усмивка, за да благодари.
Родителите и споделиха, че в последните дни тя не спира да се смее и усмихва.
Всичко това постигаме заедно. България има прекрасни хора. Нашата кауза продължава – и няма да спрем никога", завърши Попов.