Николай Попов: За първи път, откакто загубих Сияна, се почувствах истински щастлив

Когато сме заедно – чудесата стават реалност. Това написа във фейсбук бащата на 12-годишната Сияна – Николай Попов. Той разказа за събраната сума пари, нужна на едно дете, за да оцелее.

"Точно седем минути след като публикувах поста за кампанията на малката Елиза, получих съобщение с платежно нареждане за 45 000 лв.

Човекът поиска и контакт с мен, за да преведе цялата сума, която не достигаше за операцията на Елиза.

На следващия ден по сметките на кампанията постъпиха още 98 000 лв. – от същия дарител.

Само ще кажа, че той е млад и успял българин с огромно сърце. Благодаря му от сърце!

Благодарение на него, на фондация „Павел Андреев", на част от средствата от застраховката на Сияна и на стотиците дарения, които постъпиха след публикацията ми, цялата сума от 157 950 евро за операцията на Елиза вече е събрана. За часове!

За първи път, откакто загубих Сияна, се почувствах истински щастлив.

Ако тя беше тук, щеше да бъде още по-развълнувана и горда.

Елиза е родена точно на датата, на която Сияна си отиде – 31.03.2025 г.

Оцеля след множество операции, направени от невероятните лекари в „Пирогов".

Това е силата на живота – той винаги тържествува над злото и смъртта.

Сигурен съм, че след финалната операция в чужбина бебето Елиза ще расте като здраво, красиво и умно дете.

Елиза ви изпраща една прекрасна усмивка, за да благодари.

Родителите и споделиха, че в последните дни тя не спира да се смее и усмихва.

Всичко това постигаме заедно. България има прекрасни хора. Нашата кауза продължава – и няма да спрем никога", завърши Попов.