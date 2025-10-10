IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
СЕМ с позиция за закона на ИТН: Застрашава свободата на словото

Правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, пишат от СЕМ

10.10.2025 | 15:13 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Съветът за електронни медии е изненадан от бързата законодателна процедура, през която преминават радикални предложения за мерки, които биха се отразили негативно на медийната среда и свободата на словото, гласи позиция на СЕМ.

Публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс следва да бъдат в съответствие с влезлия в сила Европейски акт за свободата на медиите, който предвижда засилени гаранции за защита на журналистите и свободата на словото.

Медийният регулатор изразява готовност да предоставя експертно си становище по бъдещи текстове, които пряко засягат медийната среда.

Правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, който не накърнява обществения интерес.

Съветът за електронни медии е убеден, че всякакви законодателни промени не следва да възпрепятстват пълноценната журналистическа работа.

Припомняме, че от "Има такъв народ" предложиха промени в Наказателния кодекс, предвиждащи от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., ако някой разпространява информация, касаеща личния живот на другиго без негово съгласие.

СЕМ Има такъв народ закон свобода на словото
