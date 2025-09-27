Няма да има подписи от "Демократична България" под искането на "Възраждане" за оставка на председателя на Народното събрание доц. Наталия Киселова, нито за вота им на недоверие към правителството. Това заяви в предаването "Опорни хора" депутатът от ПП-ДБ Атанас Славов.

"Ние имаме принципна позиция, че инициативи на "Възраждане", и то политически инициативи, не подкрепяме и не приемаме", категоричен беше той пред Bulgaria ON AIR. "По всичко изглежда, че Благомир Коцев е политически затворник. Прокуратурата няма доказателства, с които да докаже своята теза. И това е големият въпрос", посочи депутатът.

На въпрос на Ганиела Ангелова прав ли е Бойко Борисов, когато прави паралел със своя арест, Славов отговори:

"Очевидно е, че арестът на Борисов беше незаконен, за което имаме и съдебно решение. Този арест не трябваше да се случва, това е кардинална политическа грешка, която дори имаше пряк ефект върху политическата динамика в следващите месеци и години. Дали има паралел - това, което виждаме, е, че кметът Коцев е повече от два месеца в ареста. Борисов беше в ареста една вечер".

Очакванията му са Коцев да осъди държавата заради ареста си.

"Надявам се кметът Коцев да докаже правотата си. Българските данъкоплатци ще платят тези процесуални безобразия на прокуратурата и на антикорупционната комисия. За съжаление, една човешка съдба ще е прекършена. Едно семейство ще е без съпруга си - баща на деца и т.н. Цената е огромна в личен план", заключи народният представител.