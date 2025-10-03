IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ГЕРБ раздават джобна таблица за преизчисляване между евро и лев в Пловдив

Отпечатани са 3000 броя от нея, предстои да се пуснат още

03.10.2025 | 03:05 ч. 0
БГНЕС

Организацията на ГЕРБ започна информационна инициатива в Пловдив, чиято цел е да улесни гражданите в преходния период след присъединяването на България към еврозоната. Като практическа помощ за хората доброволци разпространяват джобна преизчислителна таблица, в която са посочени най-често срещаните цени от ежедневието и техните равностойности в евро, обясни ръководителят на ГЕРБ в район "Западен" Ангел Славов.

През следващите дни доброволци от партийната структура ще продължат да раздават преизчислителните таблици на различни локации в града. От едната страна е календар за 2026 година, а от другата е таблицата. В нея се превалутират различни суми от лева в евро и обратно, както и от стотинки в евроцентове и обратно. 

Смятаме, че ще бъдем много полезни на по-възрастните хора, защото повечето от тях не използват смартустройства, посочи Димитър Караилиев, организационен секретар на ГЕРБ в район "Западен", по чиято идея се реализира инициативата. По думите му в миналото в Гърция също са имали такива притеснения и група от ентусиасти са направили подобна таблица, съобщава БТА. 

За момента инициативата се провежда само в Пловдив. Отпечатани са 3000 броя от таблиците, но предстои да се пуснат още. Нашата цел е хората да преминат спокойно и информирано през промяната, като получат конкретни и достъпни решения за ежедневието си, разказаха организаторите на кампанията.

