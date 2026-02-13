IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Раненото в „Подуяне“ от баща си 15-годишно момиче остава в тежко състояние

То е стабилизирано, съобщиха от „Пирогов“

13.02.2026 | 09:23 ч. Обновена: 13.02.2026 | 09:33 ч.
Снимка: Пирогов

Пострадалото при инцидент в столичния квартал „Подуяне“15- годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница „Пирогов“.

Оттам допълват, че състоянието на момичето остава тежко. То е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в ръководената от доц. Б. Младенов Клиника по детска реанимация на „Пирогов". 

Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенци, посочват от болницата и допълват, че операцията е продължила часове и е била извършена от мултидисциплинарен екип.

Вчера  от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че са реагирали на сигнал за мъж, който е намушкал трима души в „Подуяне“. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани е транспортирано към болница „Пирогов", а жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите, припомня БТА.

По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) обвини мъжа за това за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.

