Гюров обеща: В този кабинет няма да има хора на конци и сламени хора

Йотова връчи мандата на Гюров Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

За съжаление днес не мога да кажа имена. Предстоят срещи и разговори. Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти след като получи мандата и разговаря на "четири очи" с президента Илияна Йотова.

Основната задача за нас е да осигурим честни избори, така че гражданите да видят смисъл да гласуват. За бюджета със сигурност ще правим още един удължителен бюджет, в зависимост от резултатите от изборите, ще имаме разговори и новото мнозинство трябва да дойде със собствена визия за управление и бюджет на страната. С Йотова сме на едно мнение мисля за имената на министрите, коментира Гюров. Хора на конци и сламени фигури не трябва да има в този кабинет, тук сме единодушни с президентството, добави Гюров. Не съм член на ПП, но най-важно е, че не съм зависим от нито една от партиите, подчерта Гюров.

Ще работим по най-важните задачи, които предстоят пред държавата, за да има плавно предаване на управление, отговори Гюров. Ще вършим работа без да се създава истерия, добави той.

За вътрешен министър, Гюров каза, че трябва да е човек от системата на МВР и да може от ден едно да започне да работи за осигуряването на един честни избори. Попитан дали Бойко Рашков ще бъде вътрешен министър, той заяви, че няма да коментира имена, защотото не е водил никакви разговори с никой. "Имената на министрите са изцяло моя отговорност", допълни още той.

"Обедихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци. Не съм член на "Продължаваме промяната" и не съм член на нито една политическа партия. Ще работим по проблемите в държавата, за да осигурим едно плавно предаване на властта без да се създават истерии и да гарантираме честни избори", уточни още Гюров.