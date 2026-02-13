Атансов за “Петрохан”: Да се отнесем сериозно към кървавата драма

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов настоя за пълно разсекретяване на информацията по случая “Петрохан”. Зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ заяви, че не може да определи дали има щети и в какъв размер по ПП-ДБ след тази "кървава криминална драма".

"Аз не виждам да има някакви щети, независимо от това, че определени шоумени от парламента се опитват да натрупат някакви точки. Трябва да се отнасяме изключително сериозно към тази кървава криминална драма. Не може това нещо да се използва, да се злоупотребява в публичното пространство за политически цели. Очевидно, че за това се прави, за какво друго? Да не би тези, които сипят всякакви клевети и обиди да са загрижени за психичното здраве на хората или нещо такова”, на мнение е народният представител.

В интервю за БНТ Атанасов е категоричен, че случаят се политизира и настоя институциите да си свършват работа.

"Нека кажем фактите - аз съм юрист с 40-годишен стаж и има един много важен принцип в правото - дайте ни фактите, ще ви дадем правото. Това, че там е съществувало нещо ненормално, даже меко казано, вече е ясно за всички. Неслучайно толкова бурни реакции имаше публични. Обществото ни е разделено, институциите трябва да положат усилия да се успокоят хората, като се даде истината. Съгласен съм с това, че има включително и нарушения на определени правила. Това споразумение какво е, защо изобщо е подписано, то няма юридическа стойност. Има спорове в миналото как се е случило това. Фактите до сега от разследването показват, че става въпрос за убийства и самоубийства в това общество, тоест няма външна намеса”, добави Атанасов.

Той призова инспекторът на МВР да провери разрешителните за оръжие по случая “Петрохан“.

Според лидера на "Демократи за силна България" е възможно определени хора да се заблудили по отношение на НПО-то, управлявало хижата.

"Кметът на Столичната община е давал пари на тези хора, не е вземал от тях. Нека да каже защо е бил там. Вижте, твърде възможно е определени хора на базата на някакви лични връзки или нещо подобно, дори да са изпадали в заблуда. Това е много красиво място, много привлекателно - на върха на планината. Това, че имало някакви лични взаимоотношения, нека си ги изясняват. Тази злоупотреба, публичната, политическата от този криминален случай, който е много тъжна история изобщо за държавата”, добави Атанасов.

Според него става въпрос за една затворена религиозна общност, която е правила всичко необходимо обществото навън да не е ясно какво се случва вътре. “Затова може да има някой, който да се е заблудил в контактите си”, добави депутатът.

Андрей Гюров

Атанасов направи коментар и за решението на президента Илияна Йотова да назначи подуправителят на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер. Според лидера на ДСБ решението е оптимално.

“Останалите кандидати всички са кадрови назначения на досегашното политическо статукво, зависими хора в някакъв смисъл политически. Андрей Гюров е относително независим човек. Дистанциран от политиката от доста време. Затова казвам, оптималното решение е това, възможно при тези ограничения на Конституцията. Няма нужда аз да съм доволен. Да е доволна партията, ние трябва да създадем условия за провеждане на честни, до колкото е възможно и прозрачни избори”, обясни Атанасов.

Той отбеляза, че знае някои имена, с които се разговаря за това да станат потенциални министри в служебния кабинет.

"Знам някои вече имена, с които са осъществени контакти. Това е процедура, в която трябва кандидатът за министър-председател да убеди кандидати и да сформира екип. За съжаление разбрах, че един много свестен човек е отказал да стане министър на вътрешни работи, защото отговорността е сериозна. Но надявам се да се положат общи усилия. Чувам, че госпожа Йотова леко са дистанцира. Това е обща работа. Да, кандидатът за премиер ще трябва да предложи, но президента може да назначи, а може и да не назначи. Така че трябва да има диалог за това. И на първо място, много важно. Начинът, по който се управляват парите в една държава е основна задача на властта. До края на март месец имаме удължителен закон на стария бюджет”, на мнение е Атансов.

Той добави, че изборите ще бъдат на 19 април, а служебният кабинет трябва да внесе проект за закон в действащия парламент за удължаване на срока за действие на бюджета, “защото ще се окаже, че точно преди изборите няма да може да се разплаща държавата."