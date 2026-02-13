Вълчев разкри: Повечето учители в "Космос" не са педагози

В учителския колектив на частното учебно заведение "Космос" липсват педагози, съобщи пред БНТ министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

"Убитото дете, свързано с мистерията "Петрохан", продължително време не е посещавало училището, две трети от учебната година е отсъствало. В този контекст училището е станало съучастник в неупражняването на задълженията, които имат учениците", заяви Вълчев.

"Задължителното образование тук сериозно е нарушено. Но в частните училища контролът е доста по-слаб", обясни той.

Вълчев отбеляза, че 140 са децата в училището, но доста ученици не са ходили редовно на училище.

"Очевидно там не са спазвани образователните наредби и закона. Но можем да подходим към него само с дерегистрация на това училище. Дали ще се случи - решението трябва да се вземе от следващия министър на образованието", посочи министърът.

По неговите думи в "Космос" повече от учителите не са педагози".

"Педагогическият колектив прилича на приятелски кръг", каза министърът в оставка и добави, че е предпазлив с коментарите и позициите преди да видя цялостния доклад за „Космос“.

Образователният министър обясни още, че Ивайло Калушев само веднъж е изнесъл лекция в училището. Темата е била за пещерите и не е била свързана с религия и някакви духовни практики.