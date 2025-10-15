Зейнеп, Дилара, Лейла са популярни женски имена за бебета във Франция

Нараства броят на родителите във Франция, които кръщават бебетата си с женски имена, които доскоро бяха популярни предимно в турските и мюсюлманските общности. Лейла, Елиф, Айлин, Зейнеп и Дилара са сред най-популярните във Франция, съобщава сайтът Хаберлер, като се позовава на данни от френската служба за ражданията.

През изминалата година 1300 бебета във Франция са кръстени с името Дилара, което в превод означава ”завладяваща сърцата “. Посочва се, че това име е най-популярното сред 2000 женски турски имена, използвани във Франция.

Родители французи споделят, че предпочитанията към женските имена с турски корени са заради емоционалната дълбочина, мелодиката и културното богатство, които се съдържат в тях, както и лесното им изговаряне и интернационално звучене.

Не на последно място нарасналата популярност на посочените женски имена се дължи и на турските сериали, в които героините носят тези имена.