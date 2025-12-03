IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тестваха и петия български медицински хеликоптер

Проверката е минала в италианския град Верджате

03.12.2025 | 17:37 ч. 0
ЦСМПВ - Център за спешна медицинска помощ по въздуха, Facebook

Петият хеликоптер за спешна медицинска помощ беше тестван, съобщиха от Център за спешна медицинска помощ по въздуха.

Машината премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате.

Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор “България Хели Mед Сървиз” ЕАД.

Те трябва да извършат т.нар. “техническо приемане” на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура. След това ще започне и организация по прелитането до България.

