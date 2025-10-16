Терзиев призова Хекимян и Делян Добрев да се извинят на софиянци

Върховният административен съд потвърди, че Столична община е действала законосъобразно, а АПИ трябва да ремонтира моста на бул. „България“, написа кметът Всил Терзиев и призова за извинение към софиянаци от Делян Добрев и Антон Хекимян.

"Изговориха се какви ли не неща в продължение на месеци – от подхвърлянията на г-н Хекимян, че не е ясна собствеността на моста, до обвиненията на г-н Делян Добрев, че „кметът не е достатъчно кадърен, за да подпре една колона“. Чухме внушения, закани, демонстрации на „експертност“ и немалко опити за политическа пропаганда, маскирана като гражданска загриженост. Днес обаче фактите са категорични. Върховният административен съд окончателно потвърди заповедта на Столична община и задължи АПИ да извърши ремонта на моста на „България“ и Околовръстното.

Точно така, както общината настояваше от самото начало.

Това решение е доказателство, че когато „подпряхме колоната“, всъщност свършихме аварийната работа, от която АПИ избяга. Столична община избра да не бездейства, да не прехвърляла отговорност, а да действа изцяло в защита на безопасността на хората. Понякога истината просто има нужда от време, за да стигне до повърхността на целия фонов шум, но тя неизменно излиза наяве. И сега, след като решението е окончателно, възниква логичният въпрос:

Ще има ли извинение? Не към мен. А към софиянци – хората, които три месеца търпяха задръствания, напрежение и хаос, докато някой се упражняваше на гърба на собствения им град.

Вероятно няма да има. Но това вече няма значение. Важното е, че София спечели с аргументи, с факти и със закон.