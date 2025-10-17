Облачно ще е днес, в Западна България ще започне да вали дъжд

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обед над Североизточна България.

В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра – от сняг, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България – умерен югоизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат предимно между 13° и 18°, в София – около 13°. Атмосферното налягане е по-високо от средното – слабо ще се понижи, счи прогнозата на НИМХ.



По Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла или намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

В планините облачността ще се увеличава и вплътнява. Следобед в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.



В събота ще преобладава облачно време, на места все още с валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува относително по-студен въздух.

В неделя още сутринта облачността над повечето райони от Северна България ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над Южна и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад. Температурите ще са с градус-два по-ниски.