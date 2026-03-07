Орлин Горанов преживя кошмар в небето

Певецът Орлин Горанов е на турне в САЩ, което ще му остави ярки спомени не само от сцената. Певецът е изживял истински кошмар в небето. За него той сподели в социалните мрежи.

"Приятели, снощи беше феноменална вечер, но преди това преживяхме нещо, което никога няма да забравя.

След закъснелите полети попаднахме в изключително силна гръмотевична буря над Атланта. Самолетът кръжеше дълго време над града, докато пилотите се опитваха да намерят прозорец за кацане. Напрежението в самолета се усещаше във въздуха – бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си...

В един момент стана ясно, че горивото ни вече е на критичния минимум и трябва спешно да се отклоним. Бяхме насочени към Шарлът - на близо 300 км от Атланта. В самолета настъпи тишина… онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе, ад, честно ви казвам...

Слава Богу кацнахме благополучно, презаредихме и продължихме. Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята. И въпреки всичко - успях да стигна навреме за концерта. В ритъма на музиката всичко се върна на мястото си и отново се свързахме с вас. Продължаваме с пълна сила към Сан Франциско - за най-красивия празник на жената. Утре ще се обичаме!