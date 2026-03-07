IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Летището в София е било затворено за кратко заради дрон

Полет от Кьолн е бил пренасочен към Варна

07.03.2026 | 19:16 ч. Обновена: 07.03.2026 | 19:16 ч. 42
Снимка: БГНЕС

Днес следобед въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата е било затворено за кратко, съобщава БНТ.

От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна. 

Системите за сигурност за засекли дрон, веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби.

Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. 

Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.

дрон летище васил левски софия
