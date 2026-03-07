Тръмп "погреба" Куба: Страната е в последните си мигове от живота

Президентът на САЩ заяви пред няколко латиноамерикански съюзници, че Куба е в „последните си мигове от живота“ и че „голяма промяна“ предстои в комунистически управляваната нация.

„Ще се погрижа за Куба“, каза Доналд Тръмп пред дузина лидери на среща на върха на Латинска Америка във Флорида, на която не присъстваха представители от Хавана.

„Те нямат пари, нямат петрол. Имат лоша философия, имат лош режим, който е лош от дълго време“, каза президентът на САЩ, добавяйки: „Куба е в последните си мигове от живота“.