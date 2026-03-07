IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп "погреба" Куба: Страната е в последните си мигове от живота

Той обаче обеща да се погрижи

07.03.2026 | 21:15 ч. 21
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ заяви пред няколко латиноамерикански съюзници, че Куба е в „последните си мигове от живота“ и че „голяма промяна“ предстои в комунистически управляваната нация. 

„Ще се погрижа за Куба“, каза Доналд Тръмп пред дузина лидери на среща на върха на Латинска Америка във Флорида, на която не присъстваха представители от Хавана. 

„Те нямат пари, нямат петрол. Имат лоша философия, имат лош режим, който е лош от дълго време“, каза президентът на САЩ, добавяйки: „Куба е в последните си мигове от живота“. 

