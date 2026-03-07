Николай Попов разкри предизборна схема за коалиция, искали му 75 000 евро

Николай Попов, който оглави "Сияние", разкри схема преди изборите как се търгува коалиция. Попов влезe в полемика с Даниел Божилов, който го обвини, че е провалил коалиционно споразумение със Съюз директна демокрация за сметка на "Волт" на Настимир Ананиев и Маргарит Мицев. Божилов твърди още, че с действията си Попов е спрял три партии от участие в избори.

Николай Попов пък разказа какви са били предложенията към него.

"Никога не съм виждал този мазник Даниел Божилов, но за сметка на това той беше предложен от „колегите“ си от ПП Съюз директна демокрация за водач на листа. За да мога да се явя на избори, ми бяха поискани 75 000 евро и половината от избираемите места в листата на „Сияние“. От същите тези хора ми бяха предложени още две партии, които се оказаха бивши мандатоносители на Васил Божков – Черепа.

Когато отказах на тези хора, съм ги лишил от възможността да се явят на избори. Сега били „излъгани“. Божилов бил излъган. Не, не сте излъгани. Просто сте разкрити, докато се опитвахте да откраднете каузата ми и да ме превърнете в кукла на конци – само с право на СЪВЕЩАТЕЛЕН глас. А това, че няма да се явите на избори, всъщност е добро дело".