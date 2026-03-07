IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Николай Попов разкри предизборна схема за коалиция, искали му 75 000 евро

Него пък обвиниха, че е спрял три партии за изборите

07.03.2026 | 20:00 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Николай Попов, който оглави "Сияние", разкри схема преди изборите как се търгува коалиция. Попов влезe в полемика с Даниел Божилов, който го обвини, че е провалил коалиционно споразумение със Съюз директна демокрация за сметка на "Волт" на Настимир Ананиев и Маргарит Мицев. Божилов твърди още, че с действията си Попов е спрял три партии от участие в избори.

Николай Попов пък разказа какви са били предложенията към него.

"Никога не съм виждал този мазник Даниел Божилов, но за сметка на това той беше предложен от „колегите“ си от ПП Съюз директна демокрация за водач на листа. За да мога да се явя на избори, ми бяха поискани 75 000 евро и половината от избираемите места в листата на „Сияние“. От същите тези хора ми бяха предложени още две партии, които се оказаха бивши мандатоносители на Васил Божков – Черепа.

Когато отказах на тези хора, съм ги лишил от възможността да се явят на избори. Сега били „излъгани“. Божилов бил излъган. Не, не сте излъгани. Просто сте разкрити, докато се опитвахте да откраднете каузата ми и да ме превърнете в кукла на конци – само с право на СЪВЕЩАТЕЛЕН глас. А това, че няма да се явите на избори, всъщност е добро дело".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

николай попов сияние
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem