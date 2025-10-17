WWF със съвет какво не трябва да правим, ако срещнем мечка

Зачестяват случаите на мечки, слезли в населените места, а това води до притеснения и страх в хората. Ловеч, Габрово и Смолян са най-засегнатите области.

“Най-важното е да запазим самообладание”, посъветва старши експерт "Опазване на видове" в WWF Мария Качамакова. По думите ѝ мечката е хищник и има инстинкт за преследване. "Важно е да не тръгваме да бягаме веднага. Трябва да останем спокойни и да се отдалечим, като не я гледаме в очите", посъветва старши Качамакова в предаването "България сутрин".

"Когато има и други животни - при последния случай човекът е бил с ловни кучета, които са изплашили мечката, тя не знае в коя посока да се оттегли. Имаше случай с гъбари", напомни Качамакова.

Мечките все по-близо до хората

Причините за все по-честата среща между мечките и хората са комплексни, но една от тях са климатичните - виждаме топла зима, студ през април, сухо лято.

“Това доведе до това и ние самите да страдаме. Овошките пострадаха. Същото се случи и с дърветата в гората, на които мечките разчитат до голяма степен за своето оцеляване. Сега, когато е критичен период за тях - т.нар. хиберфагия, и да легнат да спят, ядат повече и когато в гората няма плодове, жълъди, търсят алтернативни източници", обясни Качамакова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ всякаква храна привлича мечките.

"Създава им лош навик да търсят в населените места. Едно от нещата, които могат да се променят, са отпадъците около и в населените места, хвърлянето по деретата на остатъци. Това много привлича животните. В дворовете, когато не са обрани плодовете, няма добра ограда - мечката лесно установява, че лесно може да си намери плод и след това го търси", посочи Качамакова.

Да не забравяме, че мечката е защитен вид

"Имаше през последните седмици два случая на застреляни мечета. И хората забравят, че мечката е защитен вид. Има различни статистики, според Изпълнителна Агенция по околната среда - са около 400-450 мечки. В момента стартира генетичен мониторинг, чиято цел е да отговори еднозначно на въпроса", информира още експертът.

Гледайте видеото с целия разговор.