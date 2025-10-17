IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо Столичният инспекторат наложи глоба за детските фигури на пешеходна пътека?

Андрей Димитров: Глобата я приех удовлетворен, нституциите са обърнали внимание

17.10.2025 | 20:52 ч. 13
С поставяне на фигури с размерите на деца, които сякаш пресичат пешеходна пътека – така третокурсникът Андрей Димитров започва борба с войната по пътищата. Скоро след поставянето на фигурите обаче студентът получава глоба от 50 лв. А причината – липса на необходимите документи за тях.

"Аз се обърнах към институциите, за да ги попитам още колко детски стаи трябва да опустеят, родители да потънат в скръб, за да може държавата да вземе мерки", сподели Андрей от организация РЕД.

Позицията на Столичния инспекторат 

"Подобни фигури, наподобяващи деца, не фигурират в нормативната уредба. Монтажът на каквито и да било елементи, имащи отношение към организацията на движение и/или пътните условия, се извършва САМО след изготвянето и съгласуването на съответната проектна документация".

"Глобата я приех удовлетворен, защото това ми подсказа, че институциите са обърнали внимание на нашата акция и смятам, че е било шанс да повдигнем темата", каза Андрей.

Фигурите са разположени на 5 опасни кръстовища в София, за да повишат вниманието на шофьорите. 

Такива са поставени и на пешеходната пътека, на която 15-годишния Филип беше убит в катастрофа. 

Някои от манекените са счупени и откраднати, разказаха още от младежката организация.

"Целият този процес по-скоро ме мотивира отколкото да ме обезкуражава, защото това ми подсказва, че гражданското общество има нужда от повече култура и образование", убеден е авторът на проекта.

От сдружението събраха част от манекените доброволно. Андрей остава с надеждата, че шофьорите ще бъдат отговорни, защото както той  самият казва, по улиците се разхожда бъдещето на България. 

Вижте повече в репортажа на Паола Смоличка по Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

