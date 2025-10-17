Ходорковски: Диктаторите ни напускат сцената преди да навършат 80 г.

След като прекара десет години в сибирски затвор по обвинения, които се смятат за политически мотивирани, Михаил Ходорковски, бизнесменът, превърнал се в лидер на опозицията, не е непознат за Владимир Путин, който използва гъвкавите руски съдилища, за да го накара да замълчи.

Сега живее във Великобритания, но с изненада разбра, че се е оказал в списък с обвинени опозиционери, готвещи заговор за преврат.

ФСБ, руската служба за вътрешно разузнаване, обяви, че подозира бившия петролен магнат, някога най-богатият човек в страната, че работи за насилствено сваляне на правителството, като подкрепя украински паравоенни формирования и вербува хора в Русия.

62-годишният Ходорковски определи обвиненията като „лъжи“, но каза, че те са индикация за нарастващата загриженост на Путин относно въпроса кой ще го наследи и относно консолидирането на демократична опозиционна групировка, която един ден би могла да се бори за власт след смъртта му.

„Нямам никакви конкретни вътрешни познания, но тези обвинения предполагат, че те очевидно са притеснени от прехвърлянето на властта, което ще последва след напускането на сцената на Путин“, казва в интервю за The ​​Times. „Путин изглежда доста здрав. Но през последните 80 години руска история всички диктатори са напускали сцената на възраст между 70 и 80 години. Путин е на 73 години, така че това е потенциалната причина, поради която започва да мисли за това.“

Руският лидер не е дал никакви индикации кой може да бъде избраният от него наследник, въпреки че в интервю по държавната телевизия тази година заяви, че това е въпрос, за който „винаги е мислил“. Той добави:

„В крайна сметка изборът е за народа, за руския народ. Мисля, че трябва да има един човек, или по-скоро няколко души, за да има народът избор.“

Според конституцията, ако Путин внезапно почине или стане недееспособен, министър-председателят Михаил Мишустин би станал временен лидер. Повечето анализатори смятат, че бързо ще последва период на политическа дестабилизация, през който различни претенденти ще се борят за надмощие, както се случи след смъртта на Сталин през 1953 г.

Това, според Ходорковски, е единственият шанс, който защитниците на демокрацията ще имат да имат да повлияят на политическия пейзаж в своя полза.

„Много хора от обкръжението на Путин ще търсят съюзници през този период, така че това ще отвори прозорец от възможности“, на мнение е той. „Но ако пропуснем тази възможност, ще има още един период на консолидация на режима, което просто ще се превърне в още един кръг в спиралата. Това, от което Европа трябва да почерпи известен оптимизъм, е, че в обкръжението на Путин няма никой освен него, който да има личен интерес от продължаване на войната. Има такива, които подкрепят войната, но тя най-вече имитира желанията на Путин. Дори г-н Пригожин, който веднъж обяви награда за главата ми, дори той не искаше да продължи войната.“

Евгений Пригожин оглавяваше наемническата група „Вагнер“ и загина в самолетна катастрофа през 2023 г., след като ръководеше неуспешен бунт.

Ходорковски беше един от 22-мата политици, бизнесмени, художници и активисти в изгнание, на които ФСБ повдигна обвинения във вторник. Сред другите бяха гросмайсторът по шах Гари Каспаров, Михаил Касянов - първият министър-председател на Путин, и британско-руският дисидент Владимир Кара-Мурза, който беше освободен от руски затвор миналата година в рамките на размяна на затворници. Всички те са членове на група, наречена "Руски антивоенен комитет", която Ходорковски основа малко след нахлуването в Украйна през 2022 г. като средство за обединяване на противниците на режима на Путин.

В наказателното си дело срещу 22-мата, ФСБ посочи участието на групата в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), форум за правата на човека, съставен от политици от 46 държави. Русия напусна ПАСЕ след нахлуването си в Украйна.

Преди две седмици ПАСЕ обяви, че създава „платформа за диалог с руските демократични сили в изгнание“. В изявление ФСБ заяви, че Ходорковски е представил тази платформа като „учредително събрание за преходен период“ и алтернатива на руските държавни институции.

Ходорковски смята, че инициативата ПАСЕ е засегнала Путин, защото сътрудничеството с международна институция е предоставило на опозицията точка на легитимност, около която да се обедини.

„Доскоро опозицията срещу режима на Путин беше доста фрагментирана, което много се харесваше режима“, казва той. „Но в началото на войната създадохме органи, които консолидираха до голяма степен руската опозиция срещу режима на Путин. А сега създаваме платформа, където тази консолидирана част от руската опозиция ще бъде представена. И освен това, тя получава определена международна легитимност, дори и най-малката. Това няма да играе огромна роля, докато режимът на Путин е стабилен. Но разбира се, веднага щом започне преходът на властта – а той ще започне на някакъв етап – това ще представлява известна опасност, защото ще бъде алтернативна групировка.“

По време на този преходен период той казва, че Западът може да играе роля във влиянието върху това кой в ​​крайна сметка ще успее да вземе властта, влияние, което той оцени на около 15%. Други 15% ще бъдат държани от проевропейски политици в Русия.

„Истинското политическо изкуство ще бъде да се използва този 30%, за да се окаже значително влияние върху това къде ще завърши преходът“, отбелязва той.

Кой би могъл да замени Путин?

Въпросът кой би могъл да замени Владимир Путин, кога и как, е тема на дискусия от поне десетилетие.

Най-вероятно е фигура от обкръжението на Путин да бъде публично помазана за негов наследник и след това да получи огромна държавна подкрепа в манипулирани избори. Някакъв дворцов преврат е много по-малко вероятен.

Едно име, което се появява на видно място, е Алексей Дюмин - 53-годишен бивш бодигард на президента, който стана заместник-министър на отбраната и беше повишен от Путин миналата година в секретар на държавния съвет, консултативен орган на президента. Най-важното е, че той е част от близките кръгове на президента и е играл хокей на лед с Путин, което показва силна лична връзка. Други силни кандидати са Михаил Мишустин, 59-годишен, министър-председател, технократ, който официално би поел юздите, ако Путин подаде оставка или почине, и Сергей Собянин, 67-годишен, кмет на Москва.

Ако Путин си тръгне доброволно, той би могъл да избере да осигури приемственост и защита, като предаде властта на едно от ултралоялните „деца на Кремъл“, потомци на най-близките му съюзници. Два примера са Борис Ковалчук, на 47 години, ръководител на Сметната палата и син на Юрий Ковалчук, на 74 години - банкерът, известен на западните служители като „портфейла на Путин“ - и Дмитрий Патрушев, на 48 години, който стана вицепремиер миналата година и е син на дългогодишния помощник и началник на сигурността Николай Патрушев, на 74 години.