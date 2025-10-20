IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Един човек е загинал при пожар в Силистренско

Потушени са 50 пожара в страната за изминалото денонощие

20.10.2025 | 07:54 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Един човек е загинал при пожар за денонощието. Вчера, в 18:28 часа е получен сигнал за пожар във вила в местността Кайчика на село Ситово в област Силистра. Загинал е мъж на 82 години. Пострадал е синът му – на 57 години, който е откаран за преглед и лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Силистра.

Потушени са 50 пожара в страната за изминалото денонощие, екипите на пожарната са реагирали на 88 сигнала за произшествия.

За изминалите 24 часа с материални щети са 17 пожара, от тях осем са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 33 пожара.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи.

