Костадин Костадинов: Пеевски днес пенсионира Борисов

"Току-що Пеевски пенсионира Борисов. Бойко Борисов вече е господин Никой", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в профила си във Фейсбук.

По-рано днес на среща на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с премиера Росен Желязков, министри, областни координатори и депутати лидерът на партията Бойко Борисов посочи, че трябва да бъде проведена среща с "Новото начало".

"С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Истински се надявах ПП – ДБ да предложат, но не предложиха. Ако ИТН и БСП са окей, каните и говорите, ако не са окей – само ние няма да го правим", каза още председателят на ГЕРБ. Той отбеляза, че се е надявал "Продължаваме промяната – Демократична България" да кажат, че са готови да се срещнат с ГЕРБ, да подкрепят правителство по дадени теми, да осигурят мнозинство, но не се е случило. Сега ИТН би следвало да бутнат правителството, като усещат влиянието на Пеевски. Поне така обещаха. Обещанието не е като изпълнението, нали така, коментира във фейсбук депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев.