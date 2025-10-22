Сергей Рябков: Тече подготовката за среща между Путин и Тръмп

Извършва се подготовка за срещата между руския президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи руският заместник-външен министър Сергей Рябков, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости.

"Подготовките за срещата продължават", цитиран е да казва Рябков. "Аз не виждам някакви големи препятствия. Въпросът е дали очертаните параметри от президентите, когато бяха в Анкоридж, ще бъдат конкретизирани с подробности. Това е труден процес, признавам си – но точно за това са дипломатите."

Рябков каза още, че не може да потвърди, че Русия е съобщила позицията си на Вашингтон в така наречения "неофициален документ".

По-рано двама американски представители заявиха пред Ройтерс, че Русия е потвърдила предишните си условия за постигане на мирно споразумение с Украйна в "неофициален документ".

"Не мога да потвърдя, че е имало размяна на информация“, каза заместник-министърът пред репортери, коментирайки медийните публикации, съобщи ТАСС.

"Като цяло бих искал да отбележа, че изобилието от различни слухове, лъжи и доклади, предимно цитиращи анонимни източници и появяващи се най-вече в информационното пространство, контролирано от западните медии, не помага на нещата. Защото обществеността вече не може да различи истината от измислицата“, отбеляза висшият дипломат. „Не искам да изглеждам като някой, който налива масло в огъня.“