Красимир Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища

Няма да слагаме металдетектори във всички училища. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Русе.

„Но това, което разбрах от двата случая – в столичния мол и в столичното училище – е, че не малък процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове в училище и в града. Учителите всеки ден изземват ножове. Може би е въпрос на локална култура и има нужда училищата, които желаят, да бъдат подпомогнати. Разбира се въпросът няма да се реши само с металдетектори и с технически мерки. Пак казвам основната функция на образователната система е възпитателната“, каза министърът на образованието.

Той обясни, че разчитат на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в тях. По този начин тя може да помогне да се преборим с агресията.

По думите му е факт, че през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на българската образователна система. “Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават”.

“Учителят има трудна задача в неравна конкуренция с мощни информационни среди. Бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш най-много хора по най-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите хора, това води до създаването на нагласи за насилие”, обясни министърът.

Според него има голям проблем с младежите и с това, че учителите не успяват да въдворят ред в класната стая.

“Затова със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици”, коментира Вълчев.

Трябва да бъдем достатъчно ясни с децата си какво е отношението ни към агресията. Освен това моето мнението е, че трябва да дозираме присъствието им в информационните среди – да гледат по-малко предавания и по-малко съдържание в интернет, каза министърът на образованието.

С уговорката, че не прехвърля отговорността, Вълчев подчерта, че тя е споделена – образователна система, учители и семейство.

Просветният министър обърна внимание, че има все повече проблеми със зависимости сред ученици и млади хора. По думите му зависимостта към социалните мрежи е може би най-увреждаща за младите хора.

„Ако едно нещо е вредно и пристрастяващо, говорим за зависимост. Такива са социалните мрежи. Увреждането при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм“, каза Красимир Вълчев