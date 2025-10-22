Собственици в Елените с подписка срещу събарянето на сгради в селището

Липсата на химически тоалетни, течаща вода и ток в пострадалия от наводнението в началото на месеца ваканционен комплекс Елените предизвикват сериозни притеснения сред собствениците на имоти. Днес на събрание в селището те предупредиха за опасност от санитарна и епидемична криза, съобщава БТА.

Според тях, ако не се предприемат спешни мерки, до дни може да се стигне до случаи на дизентерия и разпространение на зарази.

"Липсва вода, ток, миризмата на тиня е нетърпима. Ако не се вземат спешни мерки, сме на прага на епидемия”, каза Пламен Воденичаров, управител на пострадал от наводнението комплекс. По думите му, до момента няма осигурени химически тоалетни, водоноски или друга помощ.

"Ние се самоунищожаваме без война. Ако до седмица не се осигурят химически тоалетни, водоноски и елементарни хигиенни условия, ще има дизентерия. Положението е критично", коментира той.

Днес собствениците организираха подписка срещу събарянето на сгради в района. Според тях подобни действия са необосновани, тъй като част от постройките, сред които и апартхотел "Негреско", разполагат с всички необходими документи, включително акт 16.

Ще се борим за запазване на сградата, тъй като според мен има решение, което не изисква събаряне, заяви Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в "Негреско". Той посочи като основна причина за наводнението не строителството, а нерегламентирано сметище и незаконна сеч над комплекса.

Апостолов добави, че е потърсил правна помощ и ще заведе иск срещу институциите, независимо дали сградата бъде премахната или не.

На събранието беше избрана група за координация на бъдещите действия, включително и завеждане на колективни съдебни искове. Собствениците настояват за обезщетения, някои от тях са закупили имотите си с ипотечни кредити. Сградата е законна, ще претендирам поне за стойността на кредита – 54 000 евро, заяви Петър Величков, чийто апартамент на партерен етаж е засегнат от влага и има повреди.

Собствениците изразиха възмущение от липсата на адекватна реакция, според тях, от страна на местната власт. Според тях Община Несебър е организирала почистване единствено до бариерата на комплекса, а след това хората са били оставени сами да се справят с последиците от бедствието.

Подадох документи за еднократна помощ в Общината, но срокът мина, а отговор няма. Всички са се скрили. Като чуят "Елените", в Общината обръщат глава на другата страна, заяви Георги Костадинов. По думите му, институциите не поемат отговорност и не осигуряват необходимата техника за справяне със ситуацията.

Собствениците настояват Общината спешно да изпрати техника, да осигури условия за нормално пребиваване в района.

Плащаме на трактори, а няма дори регламентирано сметище. Всички отпадъци се трупат по улиците, собственикът на земята е неоткриваем, а институциите си затварят очите, коментира Костадинов.