Премиерът Желязков се срещна с крал Чарлз, покани го в България

Това ще задълбочи приятелството между България и Великобритания

22.10.2025 | 14:20 ч. 10
Министерски съвет, Facebook

Министерски съвет, Facebook

Министър-председателят Росен Желязков е на посещение в Лондон за среща на върха в рамките на инициативата "Берлински процес”. По време на приема Желязков имаше възможността да се срещне с краля на Великобритания крал Чарлз Трети.

Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години. 

Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.

Премиерът участва в Срещата на върха в рамките на инициативата “Берлински процес“. Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

кралски прием Росен Желязков крал Чарлз покана посещение Великобритания
