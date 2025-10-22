Премиерът Желязков се срещна с крал Чарлз, покани го в България

Министър-председателят Росен Желязков е на посещение в Лондон за среща на върха в рамките на инициативата "Берлински процес”. По време на приема Желязков имаше възможността да се срещне с краля на Великобритания крал Чарлз Трети.

Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години.

Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.

Премиерът участва в Срещата на върха в рамките на инициативата “Берлински процес“. Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.