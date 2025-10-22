Heavy Metal Lady: Първата жена премиер на Япония била барабанистка

Политиката и музиката не са на километри разстояние една от друга, като музикантите често използват занаята си, за да се ангажират с далновидни проблеми, да повишат осведомеността за каузи, близки до сърцата им, или да протестират срещу несправедливостите в света.

След това историята помни лидери, които са били и музиканти...

Например, президентът на САЩ Хари С. Труман (1945-53) за кратко е обмислял да стане професионален пианист, докато премиерът на Обединеното кралство Едуард Хийт (1970-74) е пял в Оксфордския Бахов хор, свирил е на пиано и дори е дирижирал Лондонския симфоничен оркестър в Кралската фестивална зала през 1971 г.

Западногерманският канцлер Хелмут Шмит (1974-82) също е бил пианист и има дори запис на изпълнението му на Концерта за три пиана на Моцарт в студиото Abbey Road.

Има и безброй клипове на Бил Клинтън, свирещ на саксофон. Той дори се появи по телевизията през 1992 г. за малък концерт, само месеци преди да бъде избран за 42-ри президент на Съединените щати.

Що се отнася до рок групата от 70-те години на миналия век Ugly Rumors, те са били водени от тогавашния си любимец, певец и китарист на име Тони Блеър. Според сведенията, те са свирили шест концерта, преди да се решат, че са твърде ужасни, за да продължат.

Към този необикновено обширен списък може да се добави още един политик: Санае Такаичи, която вчера стана първата жена министър-председател на Япония.

64-годишната жена лидер има консервативни възгледи и се очаква да придвижи Япония още по-надясно. Тя е почитателка на Маргарет Тачър – самата тя беше първата жена премиер на Обединеното кралство, а Такаичи понякога също е наричана и "Желязната лейди“.

Но може би "Хеви метъл лейди“ би било по-подходящо...

Всъщност, преди да влезе в политиката, тя е свирила в хеви метъл група и очевидно е била много опитна барабанистка по време на колежанските си години. И ако се вярва на информацията, тя все още свири на електронни барабани, когато има нужда да се справи със стреса. Наскоро тя заяви, че свири, след като съпругът ѝ заспи.

Санае споделя, че има електрически барабанен комплект у дома и свири песни, обикновено за съпруга си.

Същата енергия на удари с глава е определила нейния стабилен, макар и нетрадиционен, политически възход.

Такаичи очевидно е голям фен на британските хард рок и хеви метъл групи, като е посочила Black Sabbath, Iron Maiden и Deep Purple като любими.

Въпреки че по очевидни причини няма кадри на Такаичи на барабаните – по-рано този месец, имаше видеоклип, който демонстрира музикалните ѝ таланти и се появи онлайн. В него се вижда как Такаичи пее хита на японската рок група X Japan "Rusty Nail“ в караоке шоу през 2016 година.

Санае Такаичи спечели изборите за лидер на Либерално-демократическата партия на 4 октомври, а император Нарухито официално я назначи за министър-председател в Императорския дворец.

Такаичи не произхожда от политическа династия. Преди да се впусне в политиката, тя е стажувала за конгресменка от Демократическата партия на САЩ и е работила като телевизионен коментатор, "носейки минижупи, карайки мотоциклети и представяйки се по оживен, нетрадиционен начин, който рязко контрастира с типичните по-възрастни коментатори от мъжки пол“, каза пред CNN Хаджиме Кидера, професор в Училището по политически науки и икономика към университета Мейджи.